Il calciomercato entra nel vivo e per gli azzurri è di nuovo tempo di trattative: il Napoli si muove per rinforzare la rosa e regalare all’allenatore Gennaro Gattuso i rinforzi necessari a tornare ai vertici del prossimo campionato. Con la nostra rubrica potrete restare sempre aggiornati sulle percentuali e sulle ultime news relative alle trattative di mercato!

Di seguito le novità del 23/01/2021 con le rispettive percentuali:

IN ENTRATA:

SPESA TOTALE: 0

IN USCITA:

INCASSO TOTALE: 9 MILIONI + 4 DI BONUS

Di seguito tutte le notizie del 23-01-2021

10:00 L’agente di Zaccagni ha confermato l’addio all’Hellas Verona in estate. Il Napoli tenta di restare la prima scelta. A riportarlo è Il Mattino

09:40 Milik potrebbe tornare a Napoli al costo di 12 milioni nel caso in cui il Marsiglia non si qualificasse in Champions League. A riportarlo è TuttoSport