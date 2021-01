PRIMA PAGINA – TuttoSport: “Milik-Juve, sorpresa ?”

La prima pagina dell’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio al trasferimento di Arkadiusz Milik all’Olympique Marsiglia. Infatti, secondo il quotidiano, il polacco rimane un obiettivo della Juventus per il futuro. Ampio spazio anche per il Torino che, alla prima di Nicola, riesce a pareggiare all’ultimo a Benevento, in rimonta da 2-0 a 2-2. Spazio in copertina anche per le due milanesi. Infatti l’Inter andrà di scena, alle 18:00, a Udine mentre il Milan, allo stesso orario, giocherà contro l’Atalanta, in uno dei derby più caldi della nostra serie A. Di seguito la prima pagina: