CdS – Osimhen, possibile convocazione in Hellas Verona-Napoli: Decide lo staff medico

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Victor Osimhen. Infatti, come annunciato nella giornata di ieri, il nigeriano è guarito dal Covid. Secondo il quotidiano toccherà al dottor Canonico, responsabile dello staff medico, decidere la sorte di Osimhen. Infatti, il ragazzo, potrebbe essere convocato per la sfida di domani e per quella di giovedì contro lo Spezia. In queste due partite però, secondo il quotidiano, Victor non sarebbe utilizzato in campo da Gattuso per non rischiare complicazioni su una guarigione ormai prossima.