Il calciomercato entra nel vivo e per gli azzurri è di nuovo tempo di trattative: il Napoli si muove per rinforzare la rosa e regalare all’allenatore Gennaro Gattuso i rinforzi necessari a tornare ai vertici del prossimo campionato. Con la nostra rubrica potrete restare sempre aggiornati sulle percentuali e sulle ultime news relative alle trattative di mercato!

Di seguito le novità del 22/01/2021 con le rispettive percentuali:

IN ENTRATA:

SPESA TOTALE: 0

_______________________________________

IN USCITA:

INCASSO TOTALE: 0

_______________________________________

_______________________________________

Di seguito tutte le notizie del 22-01-2021

9:50 Per favorire la cessione di Milik, Aurelio De Laurentiis ha deciso di lasciar perdere la clausola contro i club di Serie A, ma a fronte dei quasi 20 milioni che intascherà, ciò sarà un dettaglio insignificante. Lo rivela Tuttosport.

9:30 La Lazio è alla ricerca di un difensore centrale e Simone Inzaghi ha chiesto l’acquisto di Maksimovic, giocatore a lui gradito e adatto per sostituire Luiz Felipe nella sua difesa a 3. Lo rivela la Repubblica.

8.50 Il Napoli potrebbe non cedere più nessuno: dopo la partenza di Milik, Gattuso avrebbe chiesto alla dirigenza di non sfoltire ulteriormente il gruppo per cautelarsi sui possibili infortuni. Potrebbe partire solo Llorente, ma dipende tutto da Osimhen. Lo rivela Tuttosport.