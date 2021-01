Sky – Osimhen può tornare subito disponibile, la data del possibile rientro

Victor Osimhen, dopo 21 giorni di isolamento ha avuto il via libera dall’ASL e in attesa del tampone negativo, potrà allenarsi sul campo in maniera individuale.

Sky Sport ha sottolineato che l’attaccante nigeriano sembra stare sempre meglio e dopo aver svolto tutta una serie di analisi con i medici del club potrà tornare ad allenarsi con i compagni di squadra.

Gennaro Gattuso, per il rientro del suo attaccante di punta, ha già individuato la data giusta ovvero il match di Coppa Italia contro lo Spezia di giovedì prossimo; potrebbe essere quella la partita per far si che Osimhen possa rivedersi in campo. Il rientro è sempre più vicino