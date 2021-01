Report allenamento -Mertens ha svolto lavoro differenziato

La SSC Napoli, attraverso il proprio sito, ha pubblicato il report dell’allenamento odierno 22/01/2021.

La squadra ha iniziato la seduta con una serie di torelli, per poi completare la seduta con un’esercitazione sui passaggi e con una partitella a campo ridotto ma la notizia principale è che Dries Mertens non ha svolto l’allenamento con la squadra, bensì ha lavorato in maniera individuale in palestra; saranno gli allenamenti dei prossimi giorni a decidere l’eventuale disponibilità dell’attaccante belga per la trasferta di Verona che però oggi, dopo i 20 minuti giocati nel secondo tempo del match di Supercoppa, ha svolto di nuovo lavoro individuale