Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato del colpo in uscita dal Napoli, ovvero Llorente, diretto verso l’Udinese: “Il Napoli ha trovato l’accordo con l’Udinese per quanto riguarda Llorente. Per lunedì dovrebbe esserci la chiusura, visto che gli azzurri hanno chiesto di tenere lo spagnolo fino domenica, quando il Napoli affronterà il Verona. Con l’arrivo di Llorente a Udine, Lasagna può passare al Verona, affare che si può concludere sempre lunedì”.