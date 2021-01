Il calciomercato entra nel vivo e per gli azzurri è di nuovo tempo di trattative: il Napoli si muove per rinforzare la rosa e regalare all’allenatore Gennaro Gattuso i rinforzi necessari a tornare ai vertici del prossimo campionato. Con la nostra rubrica potrete restare sempre aggiornati sulle percentuali e sulle ultime news relative alle trattative di mercato!

Di seguito le novità del 21/01/2021 con le rispettive percentuali:

IN ENTRATA:

SPESA TOTALE: 0

_______________________________________

IN USCITA:

INCASSO TOTALE: 0

_______________________________________

Per avere questi aggiornamenti sempre a portata di mano clicca qui e scarica la nostra app! Inoltre, nella sezione chat dell’app, puoi scriverci le tue domande di mercato, la nostra redazione ti risponderà in massimo 24 ore!

_______________________________________

Di seguito tutte le notizie del 21-01-2021

17:00 – Il CdS conferma l’interesse di Udinese e Athletic Bilbao su tutti per Fernando Llorente. Secondo il quotidiano, il Napoli aspetterà l’esito del tampone di Victor Osimhen prima di lasciar partire definitivamente l’attaccante basco.

15:20 – Il futuro di Fernando Llorente è in bilico, tutto dipenderà dalle condizioni di Victor Osimhen. Per questo motivo il Napoli si è concesso una settimana di tempo e poi deciderà sul cosa fare con l’attaccante spagnolo: se dovessero arrivare sensazioni positive per un recupero di Victor ai primi di febbraio, allora Fernando potrà andare via. La società ha già comunicato le proprie intenzioni agli agenti. Llorente gradirebbe più Juventus o Athletic Bilbao, mentre Udinese e Benevento sono in basso nella classifica di gradimento. Lo ha riferito l’esperto di mercato Rai Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss Napoli.

13.50 – Llorente, il futuro è in Italia. Per lo spagnolo niente Benevento, Sampdoria o Athletic Bilbao: accordo raggiunto tra Napoli ed Udinese per il trasferimento dell’attaccante ad inizio della prossima settimana. Lo conferma una esclusiva di CalcioMercato.it

13.45 – Milik, questione di ore prima dell’ufficialità del suo trasferimento al Marsiglia. Il polacco è atterrato in Francia qualche minuto fa. Si attende per le visite di routine e la foto di rito.

13:40 – Il Parma ha ufficializzato il suo nuovo terzino destro: Andre Conti. Il suo contratto è stato depositato, arriva dal Milan in prestito con obbligo di riscatto. Assicurandosi Conti, la pista che avrebbe potuto portare a Kevin Malcuit del Napoli sfuma.

12:40 – Milik al Marsiglia, l’affare sta per chiudersi! La richiesta del Napoli era di 18 milioni totali, ma si è chiusa a 12 con dei bonus facili. Ad essi si aggiunge il 20% sulla futura rivendita: se i francesi dovessero rivenderlo a 20, 5 andrebbero al Napoli. Entrambe le parti sono uscite contente dal risultato della trattativa: il Napoli non ci perde, Milik va a giocare. Non dimenticando il Marsiglia che si assicura uno degli attaccanti più ambiti sul mercato. Fonte: gianlucadimarzio.com

11;30 – Il tampone di Osimhen può indirizzare il futuro di Llorente alla Juve. Lo riporta l’edizione de Il Corriere dello Sport.

10:30 – Gianluca di Marzio ha annunciato che Milik è in viaggio per sostenere le visite mediche con il Marsiglia. Affare fatto, dunque.

9:20 – Il Napoli è pronto ad incassare 13 milioni totali dalla cessione di Arek Milik. Lo riporta l’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno. ADL inserisce una clausola anti-Italia per il polacco.