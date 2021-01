Il calciomercato entra nel vivo e per gli azzurri è di nuovo tempo di trattative: il Napoli si muove per rinforzare la rosa e regalare all’allenatore Gennaro Gattuso i rinforzi necessari a tornare ai vertici del prossimo campionato. Con la nostra rubrica potrete restare sempre aggiornati sulle percentuali e sulle ultime news relative alle trattative di mercato!

La questionesembra ancora non risolversi. Come riportato da Calciomercato.it, l’entourage dell’attaccante polacco attendeva ieri il contratto che legherà Arek al Marsiglia fino al 2025, arrivato poi in serata. Nell’accordo è previsto una clausola che non è piaciuta né a Milik né ai suoi agenti: clausola da 12 mln di euro che si attiverebbe nel caso in cui l’attaccante dovesse rientrare al Napoli a giugno ed esercitabile soltanto da club stranieri. Per questo motivo la fumata bianca va almeno rimandata. Inoltre, la societàha confermato l’intenzione di procedere con le cause milionarie per i diritti d’immagine e per la questione ammutinamento nei confronti del giocatore, indipendentemente dal buon esito del trasferimento. Queste condizioni sono state considerate inaccettabili dal polacco.