Questa sera si affronteranno Juventus e Napoli al Mapei Stadium, match valido per la Supercoppa italiana, che vede sfidarsi le vincenti di campionato e Coppa Italia. Stando a quanto riportato da la redazione di Sky Sport, Cuadrado potrebbe essere schierato subito titolare dopo la negatività al Covid-19, mentre in attacco Morata dovrebbe far spazio a Kulusevski; a centrocampo ci saranno Bentancur e Mckennie ai lati di Arthur. Nessun dubbio, invece, per Gattuso: il tecnico calabrese confermerà la formazione che ha battuto la Fiorentina, ad eccezione di Di Lorenzo che prenderà il posto di Hysaj sulla fascia destra.

Di seguito le probabili formazioni:

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Chiesa, Arthir, Bentancur, Mckennie; Kulusevski, Ronaldo.

NAPOLI: Ospina, Di Lorenzo, Monolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.