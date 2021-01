E’ stata da poco diramata la formazione ufficiale del Napoli, per la finale di Supercoppa contro la Juventus, che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

LE SCELTE DI GATTUSO – Pochi dubbi per il tecnico calabrese: pali affidati ad Ospina. In difesa torna Di Lorenzo, dopo il turno di stop per squalifica contro la Fiorentina. A comporre il reparto, Manolas, Koulibaly e Mario Rui a sinistra. Centrocampo confermato con Demme e Bakayoko. In attacco, Lozano a destra, Zielinski che agisce sulla trequarti e Insigne a sinistra. Unica punta, Andrea Petagna, che ha recuperato dall’infortunio contro la Fiorentina.

La formazione ufficiale:

NAPOLI: Ospina, Di Lorenzo, Monolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo