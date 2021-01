Juve-Napoli al Mapei Stadium: la nebbia tiene in bilico il match

Una vera e propria tempesta di nebbia si sta abbattendo in Reggio Emilia colpendo anche il Mapei Stadium, dove stasera è in programma il match valevole per la Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli.

C’è chi parla di ipotesi rinvio ma, dato il calendario troppo corto e fitto di impegni per le due squadre, resta un ipotesi remotissima.

L’alternativa potrebbe essere quella di un posticipo del match alle ore 21.15, orario in cui secondo gli addetti meteo, dovrebbe passare questo annebbiamento.

Non ci resta che aspettare ulteriori conferme ufficiali.