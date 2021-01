UFFICIALE – Juventus, i convocati di Pirlo per la Supercoppa contro il Napoli!

La Juventus attraverso un post sui propri canali social ufficiali, ha reso nota la lista dei convocati per la Supercoppa Italiana che si terrà domani al Mapei Stadium contro il Napoli. Il tecnico bianconero, Andrea Pirlo, potrà contare ancora sul giovane Frabotta uscito dolorante nel match contro l’Inter. Dovrà fare a meno però ancora di Cuadrado, De Ligt, Alex Sandro e Demiral! I primi tre infatti sono ancora positivi al Coronavirus e non prenderanno parte alla trasferta, l’ex Sassuolo invece salterà il match per infortunio. Di seguito il post ufficiale con tutti i convocati: