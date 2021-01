Il calciomercato entra nel vivo e per gli azzurri è di nuovo tempo di trattative: il Napoli si muove per rinforzare la rosa e regalare all’allenatore Gennaro Gattuso i rinforzi necessari a tornare ai vertici del prossimo campionato. Con la nostra rubrica potrete restare sempre aggiornati sulle percentuali e sulle ultime news relative alle trattative di mercato!

Di seguito le novità del 19/01/2021 con le rispettive percentuali:

IN ENTRATA:

SPESA TOTALE: 0

_______________________________________

IN USCITA:

INCASSO TOTALE: 0

_______________________________________

Per avere questi aggiornamenti sempre a portata di mano clicca qui e scarica la nostra app! Inoltre, nella sezione chat dell’app, puoi scriverci le tue domande di mercato, la nostra redazione ti risponderà in massimo 24 ore!

_______________________________________

Di seguito tutte le notizie del 19-01-2021

12:00 – La questione Milik sembra ancora non risolversi. Come riportato da Calciomercato.it, l’entourage dell’attaccante polacco attendeva ieri il contratto che legherà Arek al Marsiglia fino al 2025, arrivato poi in serata. Nell’accordo è previsto una clausola che non è piaciuta né a Milik né ai suoi agenti: clausola da 12 mln di euro che si attiverebbe nel caso in cui l’attaccante dovesse rientrare al Napoli a giugno ed esercitabile soltanto da club stranieri. Per questo motivo la fumata bianca va almeno rimandata. Inoltre, la società SSC Napoli ha confermato l’intenzione di procedere con le cause milionarie per i diritti d’immagine e per la questione ammutinamento nei confronti del giocatore, indipendentemente dal buon esito del trasferimento. Queste condizioni sono state considerate inaccettabili dal polacco.

11:20 – Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto a Si gonfia la rete parlando di un interesse del Napoli verso due giocatori della sua squadra: “Rapporti con il Napoli? Giuntoli lo sente il mio DS tutti i giorni, io no. Durante la Coppa Italia si sono scambiati un’opinione, a Cristiano gli sono piaciuti molto Ricci e Bajrami”.

10:51 – Milik, ma non solo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche Malcuit e Ghoulam sono sul piede di partenza. Il laterale francese sembrava lo scorso weekend a un passo dal Parma, ma l’affare non è decollato. Ora gli estimatori arrivano dalla Francia, ma non si è ancora arrivati alla conclusione della questione. Per l’algerino invece non sembrano esserci offerte al momento, ma continuerà fino all’ultimo giorno di mercato a essere in vendita. Nulla da fare invece per Llorente, che resterà in azzurro fino a giugno.

10:22 – Il Milan prova ad anticipare la concorrenza per Junior Firpo, esterno difensivo sinistro in forza al Barcellona. Il giocatore è anche sulla lista del Napoli di De Laurentiis che cerca di piazzare Faouzi Ghoulam, ma la positività di Theo Hernandez al Covid-19 e l’assenza di un vero e proprio sostituto di quest’ultimo in casa rossonera spingono la dirigenza di Via Aldo Rossi ad un’accelerata per il casting del terzino sinistro. Firpo è tra i partenti in casa Barcellona, e attende notizie positive dall’Italia. Il Milan prenderà presto una decisione sul da farsi. Lo scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

9 Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, una clausola voluta da Adl starebbe rallentando l’affare Milik-Marsiglia. Il presidente azzurro infatti non vuole che l’attaccante polacco possa liberarsi e tornare in Italia (alla Juventus). Milik sarebbe disposto ad accettare, ma in cambio di una remissione delle cause intentate contro lui per violazione dei diritti di immagine. Seguiranno aggiornamenti a breve…