Reggio, emergenza campo. La scelta del Sassuolo

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, domenica scorsa dopo la gara contro il Parma ha lanciato l’allarme sulle condizioni del terreno di gioco del Mapei. Lo stadio, che ospiterà domani la Supercoppa tra Juventus e Napoli, non ha un manto erboso dei migliori.

Per questo, il Sassuolo è immediatamente corso ai ripari, con un intervento di manutenzione che si è svolto già ieri, al tempo stesso è però tranquillo. Dalla società fanno sapere che è inevitabile, a gennaio e giocando ogni tre giorni (la squadra neroverde era reduce, giovedì scorso, dalla partita di Coppa Italia, inoltre al Mapei Stadium gioca anche la Reggiana in serie B), avere qualche problema a livello di tappeto di gioco. Nessun allarme vero e proprio, dunque, e la sensazione che le parole di De Zerbi, pronunciate a caldo dopo una gara terminata in parità e non giocata a livello altissimo da un Sassuolo fortemente rimaneggiato, fossero anche dettate da un poco di comprensibile delusione. A scanso di equivoci, e proprio per far sì che la Supercoppa italiana si disputi su un campo all’ altezza, la società è intervenuta immediatamente con operazioni di sistemazione e di ripristino delle zone più sollecitate.

Fonte: Tuttosport