Gazzetta: “Milik, il Marsiglia e quella clausola di Adl…”

“Se da un lato il Napoli ha accettato le proposte economiche in via di principio, occorre però approfondire proprio gli aspetti contrattuali legati anche alla nuova intesa con il giocatore. In gioco ci sono le cosiddette clausole. La società di De Laurentiis intende tutelarsi sul mercato interno: vorrebbe evitare il suo ritorno in Serie A (l’ ombra della Juve c’ è sempre). Ma questo andrà bene a Milik. In ogni caso il giocatore e i suoi rappresentanti si aspettano la remissione delle cause intentate dalla società napoletana: una per la famosa “diserzione”, l’ altra per una presunta violazione dei diritti d’ immagine. Oggi a Marsiglia si aspettano una risposta formale dalla dirigenza azzurra. I francesi sono impazienti di mettere la parola fine a questo capitolo che, seppur lentamente, procede”.

Così la Gazzetta dello Sport ha commentato questa mattina il futuro di Arek Milik, diviso ora più che mai tra Napoli e Marsiglia.