CdS – Petagna, nuovo ciclo con il fisioterapista: le ultime sulle sue condizioni in vista della Supercoppa

In attesa del giorno della Supercoppa, il Napoli prova a recuperare chi ha risentito di problemi muscolari nel corso dell’ultimo match contro la Fiorentina: Andrea Petagna. Il recupero dell’attaccante ex Spal uscito anzitempo contro la Viola per una botta al polpaccio sinistro, considerato che Mertens non è in forma smagliante, sarebbe di vitale importanza per gli azzurri. Delle sue condizioni ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“Andrea ha rimediato una contusione al polpaccio sinistro – la classica botta insomma -, che l’ha costretto a lasciare il campo e poi a ricorrere a una fasciatura e a un po’ terapia. Il colpo lo ha accusato, altroché, però già ieri ha registrato i primi miglioramenti dopo un nuovo ciclo con il fisioterapista e la fiducia nel suo recupero cresce. Recupero importante, tra l’altro: considerando che Mertens non è al meglio e neanche in condizione, toccherebbe (toccherà) a lui completare l’attacco azzurro in finale. Petagna centravanti-centroboa e alle sue spalle il tris all’opera con la Fiorentina: Lozano-Zielinski-Insigne. Per la verità, Gattuso è orientato a confermare per intero la squadra che ha vinto e convinto domenica, con un solo piccolo nodo da sciogliere: Rui o Hysaj a sinistra”.