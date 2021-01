Il calciomercato entra nel vivo e per gli azzurri è di nuovo tempo di trattative: il Napoli si muove per rinforzare la rosa e regalare all’allenatore Gennaro Gattuso i rinforzi necessari a tornare ai vertici del prossimo campionato. Con la nostra rubrica potrete restare sempre aggiornati sulle percentuali e sulle ultime news relative alle trattative di mercato!

Di seguito le novità del 18/01/2021 con le rispettive percentuali:

IN ENTRATA:

SPESA TOTALE: 0

_______________________________________

IN USCITA:

INCASSO TOTALE: 0

_______________________________________

Per avere questi aggiornamenti sempre a portata di mano clicca qui e scarica la nostra app! Inoltre, nella sezione chat dell’app, puoi scriverci le tue domande di mercato, la nostra redazione ti risponderà in massimo 24 ore!

_______________________________________

Di seguito tutte le notizie del 18-01-2021

12.50 Milik al Marsiglia, è fatta! Lo annuncia Nicolò Schira tramite Twitter che afferma che adesso, formalmente, il polacco rinnoverà il contratto col Napoli per poi legarsi ai francesi in prestito con obbligo di riscatto

12:20 Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato Sportitalia, il Napoli al momento non avrebbe fretta di cedere Kevin Malcuit. La cessione del terzino francese potrebbe sbloccarsi l’ultima settimana di mercato.

08:30 Sky – Milik vicinissimo al Marsiglia. Il Napoli e il club francese sono vicinissimi all’accordo, si tratta sulla base di 3 mln di prestito + 8 milioni di obbligo di riscatto. Si potrebbe chiudere in giornata.

22:30 GdS – Il Napoli e Hysaj pensano al rinnovo ma se ne riparlerà a febbraio. C’è distanza sulle cifre, ma due attenuanti potrebbero fargli cambiare idea. (Qui per saperne di più)

21:50 RMC – Milik-Marsiglia si può chiudere in 48 ore! Affare da 8 milioni più 3,5 di bonus. La formula sarà un prestito con obbligo di riscatto, ma prima il polacco dovrà rinnovare – anche se solo formalmente – con il Napoli.

19:30 Sfuma un’uscita in casa Napoli: infatti, sfuma la cessione di Malcuit al Parma, in quanto i ducali hanno preferito prendere Conti dal Milan per rinforzarsi sulle fasce. Lo comunica Di Marzio con un tweet.

19:30 Il Napoli vuole prendere un terzino per rinforzarsi sulle fasce e in questo caso ha messo gli occhi su Junior Firpo, terzino del Barcellona. Questo il punto della trattativa: “Non è in arrivo, ma Junior Firpo è un obiettivo del Napoli, anche per ringiovanire le fasce. Hysaj è in scadenza, Ghoulam non è affidabile, e Giuntoli pensa a questo giovane talento. Per Firpo il Napoli propone un prestito con diritto di riscatto: vedremo come andrà a finire”.

19:30 Sky fa il punto su Milik: la trattativa va avanti ed in questo momento i due club stanno trattando. Questa la situazione: ““Sta per finire la telenovela Milik. Il Marsiglia si avvicina alle richieste del Napoli: gli azzurri chiedevano 15 milioni + il 25% della percentuale rivendita, mentre i transalpini hanno offerto 8 milioni + 3 di bonus. Bisogna trovare un accordo per i 4 milioni che restano e il 25% della futura rivendita: ci può essere anche la possibilità che Milik rinnovi di un anno, per poi andare in prestito con obbligo di riscatto al Marsiglia. Bisogna anche risolvere un altro dettaglio: De Laurentiis vuole inserire una clausola per impedire al polacco di tornare in A per i prossimi 3 anni. Al momento si lavora, ma pian piano si arriverà all’accordo”.

18:50 Anche Tuttomercatoweb conferma il nuovo affondo del Marsiglia per Milik: i transalpini hanno offerto ben 9 milioni + 5 di bonus per il polacco, e a queste cifre si potrebbe chiudere la trattativa.

18:10 Arek Milik ha trovato l’accordo con il Marsiglia sul contratto: il polacco guadagnerà 4.2 milioni per 4 anni. I francesi presenteranno al Napoli 2 possibili offerte: una da 8 milioni + 5 di bonus e una da 9 milioni+ 4 di bonus+ una percentuale sulla rivendita. Lo svela Alfredo Pedullà.

13.00 Milik al Marsiglia sembra questione di giorni. Dopo la conferma del Ds Giuntoli, arriva un ulteriore aggiornamento dal giornalista Sky Gianluca di Marzio che, stando al suo Tweet, prevede un accordo intorno agli 11 milioni.

11:30 Arek Milik accetterebbe fin da subito il trasferimento al Marsiglia per non rischiare di perdere l’Europeo. Il Napoli continua a chiedere 15 milioni di euro, mentre i francesi non superano i 10. Come alternativa potrebbe rinnovare per due anni il contratto con gli azzurri ed essere girato in prestito con obbligo di riscatto.