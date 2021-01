Sky – Rinnovo Gattuso, a breve la firma: le ultime

A Sky Calcio Club, Fabio Caressa, annuncia una notizia molto importante per Napoli e per il Napoli. Infatti stando a quanto detto dal conduttore e telecronista sembra vicino il rinnovo di Rino Gattuso con gli azzurri. Dopo settimane di rinvii e temporaggiamenti pare che questa settimana la tanto attesa firma potrebbe arrivare. Un rinnovo che come annunciato in diretta, pare essere già stato annunciato ai giocatori che di buon grado hanno preso la notizia e che subito hanno invertito la rotta sulla scia dell’entusiasmo.