Verso Juventus-Napoli: emergenza in difesa per bianconeri

Emergenza terzini per Andrea Pirlo. I bianconeri, nel posticipo contro l’Inter, oltre ad aver perso hanno avuto anche una brutta notizia. Infatti al 58esimo per i bianconeri si è infortunato Gianluca Frabotta. Il terzino pare aver accusato un infortunio muscolare. Sembra difficile, per il momento, il recupero del terzino per la finale di Supercoppa de prossimo mercoledì. Per Pirlo quindi è piena emergenza, dato che Alex Sandro è fuori causa Coronavirus e a destra per tale motivo manca anche Cuadrado.