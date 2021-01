Ai microfoni di Sky, nel corso della puntata di Sky calciomercato, gli esperti di mercato hanno fatto il punto sul Napoli, partendo dalla questione Milik. Queste le ultime:

“Sta per finire la telenovela Milik. Il Marsiglia si avvicina alle richieste del Napoli: gli azzurri chiedevano 15 milioni + il 25% della percentuale rivendita, mentre i transalpini hanno offerto 8 milioni + 3 di bonus. Bisogna trovare un accordo per i 4 milioni che restano e il 25% della futura rivendita: ci può essere anche la possibilità che Milik rinnovi di un anno, per poi andare in prestito con obbligo di riscatto al Marsiglia. Bisogna anche risolvere un altro dettaglio: De Laurentiis vuole inserire una clausola per impedire al polacco di tornare in A per i prossimi 3 anni. Al momento si lavora, ma pian piano si arriverà all’accordo”.

Invece, su Junior Firpo, questa è la situazione:

“Non è in arrivo, ma Junior Firpo è un obiettivo del Napoli, anche per ringiovanire le fasce. Hysaj è in scadenza, Ghoulam non è affidabile, e Giuntoli pensa a questo giovane talento. Per Firpo il Napoli propone un prestito con diritto di riscatto: vedremo come andrà a finire”.

In uscita, potrebbe sfumare Malcuit al Parma, in quanto i ducali hanno deciso di prendere Conti, terzino destro del Milan, e l’accordo è stato praticamente raggiunto. Sfuma, dunque, la cessione di Malcuit al Parma. Questo il tweet di Di Marzio: