RMC – Milik-Marsiglia ci siamo! Ecco quando si chiude

Ormai sembra sempre più vicino il passaggio al Marsiglia di Arek Milik. L’attaccante polacco pare aver accettato la proposta del club francese e anche il Napoli è in chiusura con l’OM per la quadratura sul prezzo del cartellino. Nei giorni scorsi infatti sembrava che la trattativa fosse sospesa, ma le prossime 48 ore saranno decisive per il trasferimento del 99 a Marsiglia. Come infatti ha riportato RMC Sport, l’affare dovrebbe chiudersi sulla base di 8 milioni più 3,5 milioni di bonus. La formula dovrebbe essere con ogni probabilità un prestito con obbligo di riscatto.