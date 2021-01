MondoNapoli Live – Napoli schiacciante! Ci vediamo in live alle 19 per commentare la vittoria del Napoli e parlare di mercato

Anche stasera alle 19 MondoNapoli Live va in onda con il post-partita, e vi tiene compagnia, sempre su Facebook, Twitch e YouTube.

Partiremo subito con il commento sulla vittoria schiacciante per 6-0 del Napoli contro la Fiorentina, analizzando: dati statistici, pagelle, top e flop e analisi tattica.

Esamineremo la prestazione degli azzurri: nessun flop, prestazione positiva per tutti. In particolare parleremo del capitano, il top su tutti della partita: 2 gol, un assist e tanta fantasia!

Poi passeremo al calciomercato in entrata e in uscita. In entrata si è aggiunto il nome di Firpo per rinnovare i terzini, ma l’operazione è bloccata fin quando non partirà un terzino. Il terzino che potrebbe lasciare Napoli è Malcuit che interessa a Parma e Fiorentina.

Restate connessi e non mancate all’appuntamento!

