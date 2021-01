Il Napoli tratterà nel mese di febbraio il rinnovo di Hysaj. Come riportato da Nicolò Schira, esperto di calciomercato della Gazzetta dello Sport, gli azzurri alla fine del calciomercato si concentreranno sul rinnovo dell’albanese. Per il momento c’è ancora distanza sulle cifre, ma data la fiducia di Gattuso e il rendimento tutto sommato positivo si spera di far leva su queste attenuanti per rinnovargli il contratto.

Il #Napoli e Elseid #Hysaj discuteranno del rinnovo del contratto a febbraio a bocce ferme. #Gattuso apprezza la duttilità dell’albanese (può giocare a destra e sinistra), ma sulle cifre c’è ancora un po’ di distanza tra club e terzino. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 17, 2021