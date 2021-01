Napoli e Fiorentina si preparano per il lunch match di domani allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri dovranno cercare sia di vincere che di gestire le energie in vista della finale di Supercoppa Italiana prevista per mercoledì. Come riporta Sky, dopo aver riposato in Coppa Italia Fabian Ruiz si candida per una maglia da titolare ed è favorito su Demme, che Gattuso dovrà essere bravo a gestire in virtù del recente infortunio. Pronto a tornare tra i pali Ospina con Hysaj che sostituirà lo squalificato Di Lorenzo (clicca qui per saperne di più). Davanti confermato Petagna mentre Lozano sembra essere favorito su Politano per scendere in campo dal 1′. Di seguito la probabile formazione:

4-2-3-1: Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.