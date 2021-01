Nuovi tamponi in arrivo in casa Napoli: possibili conseguenze sul match contro la Fiorentina

Dopo la positività al Coronavirus di Fabian Ruiz è previsto un nuovo giro di tamponi in queste ore in casa Napoli. Carlo Alvino, noto giornalista, lo ha specificato tramite il proprio profilo twitter aggiungendo che l’esito di questi controlli si conoscerà soltanto domani mattina. Non si esclude quindi un possibile rinvio di qualche ora del match contro la Fiorentina, previsto per le ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona.

