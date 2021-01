No a Firpo, Alvino conferma: “Il Napoli coi laterali è numericamente completo!”

Arrivano conferma anche dal giornalista Carlo Alvino, sempre vicino alle vicende di casa Napoli, sui rumors riguardanti l’impossibilità dell’operazione Firpo. Ecco le sue dichiarazioni a radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli non è interessato a lui, e soprattutto non si interverrà a gennaio su un laterale… Per la società l’organico è completo con Mario Rui e Ghoulam a sinistra e Di Lorenzo e Hysaj a destra. La partenza di Malcuit non porterà ad un nuovo acquisto peché il mercato è fermo, anche per club più ricchi del Napoli, mi fa ridere che si parli anche di prestito…”.