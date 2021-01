Meret a Sky: “Siamo molto carichi, c’è aria negativa attorno a noi ma presto raccoglieremo i frutti del nostro lavoro!”

Giornata di ‘portieri’ in casa Napoli, dopo l’intervista di Ospina a Sportitalia e è il turno di Alex Meret, che è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

“E’ un periodo molto impegnativo ma comunque importante, stiamo giocando ogni tre giorni e avremmo bisogno di staccare un po’ la spina ma Gattuso sa bene come funziona la nostra testa, è stato giocatore prima di noi… Periodo? C’è un aria negativa attorno a noi ma noi sappiamo di valere e che possiamo fare bene; nelle ultime partite abbiamo creato tanto ma raccolto pochi frutti. La strada è quella giusta, basta essere più attenti e concere meno in fase difensiva.

Callejon? E’ una bella persona, un professionista. Ho avuto la fortuna di incontrarlo e di giocarci insieme. Supercoppa? Dobbiamo impegnarci perché la Juve è in striscia positiva, ma dobbiamo mettercela tutta per trovare il trofeo come è stato in Coppa Italia. Fu un trionfo merito mio e di tutta la squadra…”.