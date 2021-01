Gazzetta dello Sport – Situazione Milik: La decisione spetta al Napoli. Le ultime

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla situazione Milik in casa Napoli: “L’Olympique Marsiglia prova lo scatto decisivo per il bomber polacco e mette sul piatto un’offerta da 7 milioni più due di bonus per convincere il Napoli. Il club francese ha trovato anche un accordo di massima con l’attaccante in scadenza a giugno per un quadriennale da 3,5 milioni netti a stagione. Ora il Napoli punta a inserire un diritto sulla rivendita dell’attaccante tra il 20 e il 25%, per cui ci sarà ancora da discutere. Il fatto che si tratti di ore cruciali dell’affare è dimostrato dalle parole di Villas Boas: il tecnico portoghese dell’Olympique ieri ha ammesso candidamente la trattativa, per cui è al lavoro il d.s.Longoria. I club sono rimasti in contatto fino a ieri in serata, dandosi appuntamento a inizio della prossima settimana per arrivare a una svolta vera e propria“