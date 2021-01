Il calciomercato entra nel vivo e per gli azzurri è di nuovo tempo di trattative: il Napoli si muove per rinforzare la rosa e regalare all’allenatore Gennaro Gattuso i rinforzi necessari a tornare ai vertici del prossimo campionato. Con la nostra rubrica potrete restare sempre aggiornati sulle percentuali e sulle ultime news relative alle trattative di mercato!

Di seguito le novità del 14/01/2021 con le rispettive percentuali:

Di seguito tutte le notizie del 14-01-2021

23:55 Il Napoli continua a cercare un terzino per la fascia azzurra. Gli azzurri hanno puntato Nuro Tavares, classe 2000 del Benfica. A riportarlo è Gianluca di Marzio, esperto di Sky Sport

23:50 Continuano i contatti tra Napoli e Marsiglia per la trattativa Milik. I francesi offrono 8 milioni più 1 di bonus, mentre la società azzurra chiede 9 milioni più 4 o 5 milioni di bonus e con una percentuale sulla vendita futura, del polacco, del 25%. A riportarlo è Gianluca di Marzio, esperto di Sky Sport

23:45 Lunedì nuova offerta dell’Olympique Marsiglia per Milik. Passaggio decisivo nella trattativa per la cessione del polacco. A riportarlo è Alfredo Pedullà, esperto di Sportitalia

23:30 Llorente rimarrà a Napoli. A riportarlo è Alfredo Pedullà, esperto di Sportitalia

23:15 Malcuit sempre più vicino al Parma. A riportarlo è Alfredo Pedullà, esperto di Sportitalia

23:05 Milik apre alla trattativa con l’Olympique Marsiglia. I francesi hanno offerto agli azzurri 10 milioni e una percentuale sulla futura vendita del polacco del 30%. A riportarlo è Alfredo Pedullà, esperto di Sportitalia

20:50 Il Napoli continua la trattativa con il Parma per la cessione di Kevin Malcuit. A riportarlo è Alfredo Pedullà, esperto di Sportitalia

20:50 Il Napoli ha rifiutato due offerte per Demme, una dall’Italia ed una dall’estero. A riportarlo è Alfredo Pedullà, esperto di Sportitalia

20:00 Il Napoli continua a trattare con l’OM per la vendita di Milik. L’Olympique ha offerto 8 milioni più 1 di bonus alla società azzurra. Il Napoli punta ad arrivare alla cifra di 15 milioni. A riportarlo è Gianluca di Marzio, esperto di Sky Sport

17:00 – L’esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, ha rivelato che oltre al prezzo del cartellino, c’è un altro problema che potrebbe veder fallire il passaggio di Arek Milik al Marsiglia in Ligue 1.

14:41 – La Fiorentina, con Duncan sempre più vicino al Cagliari, si muoverà per sostituirlo. Tra le piste, i Viola tengono vivi quella che porta a Diego Demme, centrocampista del Napoli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

13:41 – Arek Milik. Il Napoli è in contatto con l’Olympique Marsiglia per provare a chiudere definitivamente il cerchio. I due ds, Giuntoli e Valentin, hanno avuto colloqui telefonici dai quali è emersa la volontà del Napoli di avvicinarsi, di andare incontro a quella del club francese: 10 milioni di euro più 5 di bonus è la richiesta. Milik pare gradisca il trasferimento in Ligue 1. Lo ha riferito l’esperto di mercato Raio Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss Napoli.

11:40 – Secondo La Gazzetta dello Sport, anche il Napoli potrebbe inserirsi per Meitè. Il Milan ha chiesto il prestito al Torino.

10:00 – Lobotka via solo il prestito con diritto di riscatto. L’ipotesi è stata diffusa dall’edizione odierna di Tuttosport. Il Torino è sulle sue tracce.

9:00 – Secondo Tuttosport, su Milik ci sarebbe anche il Marsiglia. I francesi hanno offerto meno di 10 milioni, mentre la Juve si cautela con Scamacca in caso di mancato accordo.