Victor Osimhen ha una ferocia dentro e una voglia di tornare a giocare che si sente quasi come un leone in gabbia: gli ultimi mesi, per il nigeriano, tra spalla e Covid sono stati veramente molto complicati, ma l’ex Lille vuole tornare più forte di prima.

Come riporta Sky, Osimhen sta facendo passi da gigante nel recupero: dopo le clamorose notizie che parlavano di stagione finita per il nigeriano, torna la serenità in casa Napoli. Nonostante la positività al Covid che resta, anche se con una virulenza molto debole, il nigeriano ha fatto notevoli passi avanti nel suo recupero.

Tanto che sul tapis roulant riesce a raggiungere velocità molto elevate, segno che ormai è quasi del tutto superato il problema al braccio e alla spalla. Insomma, per Osimhen, dopo mesi difficili, si intravede la classica luce in fondo al tunnel.