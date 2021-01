Stando a quanto riportato stamattina dal quotidiano Libero, Juventus-Napoli potrebbe avere una data per il recupero. Si va, infatti, verso il recupero per metà febbraio, nel weekend del 13-14 febbraio. In quei giorni è prevista la gara di ritorno tra gli azzurri e i bianconeri, che di conseguenza slitterebbe a data da destinarsi. Ora come ora, sembra l’ipotesi più calda.