Conte ha firmato il nuovo DPCM: resterà in vigore fino al 15 febbraio

E’ stato ufficialmente firmato il nuovo DPCM dal premier Giuseppe Conte. Andrà in vigore da domani, 16 gennaio, fino al 15 febbraio. A riportarlo è Corriere.it, che spiega più nel dettaglio le misure previste:

“Gli impianti da sci rimangono chiusi fino al 15 febbraio, palestre, piscine e cinema fino al 5 marzo, i musei potranno aprire dal lunedì al venerdì ma solo in fascia gialla, cibo e bevande potranno essere acquistati nei bar soltanto fino alle 18: il governo conferma la stretta nel nuovo Dpcm approvato per fermare i contagi da Covid-19 in vigore dal 16 gennaio. E fissa il calendario dei divieti. Mantiene il sistema di divisione dell’Italia per fasce di colore e in attesa del monitoraggio di questa mattina conferma che le regioni a rischio alto andranno automaticamente in arancione. Ribadisce il coprifuoco dalle 22 alle 5 e l’obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso”.