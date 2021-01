Sky – Napoli, niente allenamento per gli azzurri! La decisione è dipesa da Gattuso: il motivo

All’indomani della vittoria in Coppa Italia contro l’Empoli, per il Napoli niente allenamento! La squadra si gode qualche ora di relax, ritrovandosi, non a Castel Volturno, per un pranzo di gruppo. Di chi è stata l’iniziativa? Rino Gattuso. L’allenatore ha voluto i suoi ragazzi tutti insieme, uniti, per scacciare le critiche. Rino si mostra ancora una volta molto attento all’aspetto della gestione del gruppo e dell’empatia fra di loro. Lo riferisce Sky Sport.