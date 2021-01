Dries Mertens è pronto per tornare in campo! Contro l’Empoli avrebbe potuto giocare qualche minuto – si è infatti riscaldato gran parte della gara – ma Gennaro Gattuso ha preferito preservarlo per la prossima gara di campionato contro la Fiorentina. Dunque, solo posticipato il suo ritorno in campo. Potrebbe anche giocare dal primo minuto contro i viola. Lo riferisce Sky Sport.