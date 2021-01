Rai – Milik, Napoli e Marsiglia si vengono incontro! La situazione

Il Napoli e Arek Milik continuano a cercare la soluzione migliore per ambo le parti. La società azzurra è in contatto con l’Olympique Marsiglia per provare a chiudere definitivamente il cerchio. I due ds, Giuntoli e Valentin, hanno avuto colloqui telefonici dai quali è emersa la volontà del Napoli di avvicinarsi, di andare incontro a quella del club francese: 10 milioni di euro più 5 di bonus è la richiesta. Milik pare gradisca il trasferimento in Ligue 1. Lo ha riferito l’esperto di mercato Raio Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss Napoli.