MONDONAPOLI LIVE – Napoli, non si può subire così! Analisi delle pagelle, Top & Flop, calciomercato e tanto altro sullo sfondo..

MondoNapoli Live vi ha fatto compagnia anche ieri sera con la diretta post-partita di Napoli-Empoli sui nostri social Facebook, Youtube ed Instagram.

I nostri esperti hanno analizzato il passaggio del turno ai quarti di finale della Coppa Italia, sottolineando una prestazione generale decisamente ancora sottotono: tutti sono stati concordi nell’affermare che il Napoli non sia al momento brillante, un periodo buio per gli azzurri. Spazio alle pagelle.

Top e Flop hanno lasciato spazio alle considerazioni sugli aspettavi negativi e positivi del match. Tiene banco la fragilità di una difesa che sta tornando a subire goal, sono nove le parte consecutive in cui il Napoli non è riuscito a mantenere inviolata la porta.

Siamo in un periodo in cui si gioca ogni tre giorni e dunque è importantissimo recuperare le forze.

Il calciomercato, poi, non poteva essere escluso dalla nostra scaletta: ad oggi i movimenti in uscita riguardano soprattutto Lobotka e Llorente, ma i due dovrebbero rimanere entrambi. Non ci sono offerte per lo slovacco, a parte l’interesse del Napoli, motivo per il quale non dovrebbe partire. L’attaccante spagnolo rimarrà per il continuo forfait di Osimhen e garantire un’alternativa numerica in panchina.

