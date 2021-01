Calciomercato.it – Malcuit vicinissimo al Parma. Le ultime

Calciomercato.it ha lanciato una bomba su Malcuit. Infatti, secondo l’esclusiva della redazione, l’azzurro starebbe a un passo dal diventare un giocatore del Parma. Di seguito le parole del sito: “Malcuit ad un passo dal Parma è il primo movimento in uscita in questa sessione di calciomercato per il Napoli: decisa la formula. Continua la ricerca del Parma di un terzino destro che possa mettere a disposizione del tecnico D’Aversa quella qualità e quella corsa necessari per continuare la rincorsa alla salvezza. L’idea di portare Kevin Malcuit in Emilia diventa sempre più concreta. Dopo una prima ipotesi Fiorentina, infatti, l’ipotesi ducale è l’unica che resiste. Secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.it, per il passaggio dal Napoli al Parma di Malcuit non è ancora stato definito. La trattativa è molto ben avviata e vicina alla conclusione, con alcuni dettagli da limare. Stabilita quella che sarà la formula del passaggio del terzino francese in gialloblu: sarà un prestito oneroso con diritto di riscatto (quasi certamente al raggiungimento dell’obiettivo salvezza per il Parma)“.