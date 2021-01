ULTIM’ORA – Tre calciatori e l’allenatore dell’Empoli in isolamento

La redazione di Sky Sport ha rivelato che l’Asl Napoli 1 ha posto l’isolamento per l’allenatore Dionisi, un magazziniere e tre calciatori dell’Empoli, in un albergo partenopeo.

“L’Asl Napoli 1 ha messo in isolamento in albergo a Napoli tre calciatori dell’Empoli, l’allenatore Dionisi e un magazziniere che sono in città per il match di Coppa Italia di oggi pomeriggio. Lo apprende l’ANSA da fonti sanitarie. L’isolamento è stato ordinato dal Ministero della Salute visto che i cinque erano su un volo del 4 gennaio da Lampedusa a Bologna e sono stati a stretto contatto con un positivo su quel volo. I cinque dovranno stare in quarantena fino almeno al 14 gennaio, domani, quando scadranno i dieci giorni dal contatto”.