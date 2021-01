Il calciomercato entra nel vivo e per gli azzurri è di nuovo tempo di trattative: il Napoli si muove per rinforzare la rosa e regalare all’allenatore Gennaro Gattuso i rinforzi necessari a tornare ai vertici del prossimo campionato. Con la nostra rubrica potrete restare sempre aggiornati sulle percentuali e sulle ultime news relative alle trattative di mercato!

Di seguito le novità del 13/01/2021 con le rispettive percentuali:

IN ENTRATA:

SPESA TOTALE: 0

_______________________________________

IN USCITA:

INCASSO TOTALE: 0

_______________________________________

Per avere questi aggiornamenti sempre a portata di mano clicca qui e scarica la nostra app! Inoltre, nella sezione chat dell’app, puoi scriverci le tue domande di mercato, la nostra redazione ti risponderà in massimo 24 ore!

_______________________________________

Di seguito tutte le notizie del 13-01-2021

10.30 Hamza Haoudi (19), esterno offensivo e all’occorrenza pure trequartista del Livorno, nato a Lucca ma con origini marocchine, è finito nel mirino di diversi club tra A e B. Lo seguono lo Spezia, il Parma, l’Empoli e soprattutto il Napoli: attorno a lui potrebbe scatenarsi una sorta di piccola asta di mercato. Fonte: Corriere dello Sport

9.45 Mattia Zaccagni resterà all’ Hellas fino alla fine della stagione. La linea del Verona sull’ argomento è sempre stata chiara. In vista dell’estate però, con un contratto in scadenza nel 2022, la cessione appare certa e il Napoli sembra aver sbaragliato la concorrenza (Roma, Milan e Lazio su tutte). L’accordo per ora si aggira su una base di 14 milioni di euro, ma la richiesta del Verona potrebbe aumentare nelle prossime settimane (fonte: Corriere di Verona).

9:17 Torino pronto ad accogliere Lobotka. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport il Torino è convinto di prendere Lobotka, ma si aspetta una risposta altrettanto decisa del giocatore, che fino ad ora ha manifestato dei dubbi sulla destinazione.

9 Malcuit-Parma, ci siamo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli ottimi rapporti tra De Laurentiis e il presidente gialloblu Krause avrebbero velocizzato le operazioni, portando il laterale azzurro a un passo dai ducali. L’annuncio dovrebbe arrivare entro il weekend.