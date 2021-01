Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nel suo consueto programma di calciomercato, ha parlato di una possibile doppia operazione del Parma dal Napoli.

Infatti i gialloblu sarebbero interessati a Kevin Malcuit, come già detto nei giorni scorsi, ma anche ad Adam Ounas ora in prestito al Cagliari. Il Napoli visto il poco spazio dell’algerino in Sardegna, vorrebbe girarlo in prestito per il resto della stagione al Parma.