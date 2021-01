Il Napoli sfiderà l’Empoli, nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. E’ stata da qualche minuto diramata la formazione che affronterà i toscani, per la sfida delle 17.45, allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

LE SCELTE DI GATTUSO – Il tecnico ha optato per un corposo turnover, per questa partita. Davanti a Meret, confermato tra i pali, ci sarà una difesa sperimentale: c’è Rrahmani e il ritorno di Koulibaly. Sulle fasce Di Lorenzo a destra e Ghoulam a sinistra. A centrocampo Demme e Lobotka, con Elmas trequartista. Per l’attacco Politano a destra e Lozano a sinistra. Unica punta, Petagna.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam. Demme, Lobotka; Elmas, Politano, Lozano; Petagna.

EMPOLI: Furlan, Terzic, Matos, Olivieri, Olivieri, Bajrami, Casale, Zappella, Ricci, Damiani, Haas, Viti.