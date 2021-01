Amir Rrahmani, difensore azzurro, ha parlato ai microfoni di Rai Sport, dopo la vittoria che ha permesso al Napoli di approdare ai quarti di finale di Coppa Italia:

“E’ difficile giocare per la Coppa Italia, perchè tutti vogliono andare avanti. L’importante è passare il turno, questo conta. Ci sono le squadre più forti ora, noi continuiamo a lavorare come sempre e andiamo avanti, sia in campionato che in coppa. Scudetto? Giochiamo partita dopo partita e vediamo cosa succede”.