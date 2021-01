Il calciomercato entra nel vivo e per gli azzurri è di nuovo tempo di trattative: il Napoli si muove per rinforzare la rosa e regalare all’allenatore Gennaro Gattuso i rinforzi necessari a tornare ai vertici del prossimo campionato. Con la nostra rubrica potrete restare sempre aggiornati sulle percentuali e sulle ultime news relative alle trattative di mercato!

13:30 Nicolò Schira ha aggiornato sulla situazione Lobotka tramite un tweet: i partenopei però non hanno ancora aperto del tutto ai granata, ma si continuerà a trattare.

13:00 – Gianluca Gaetano, centrocampista azzurro in prestito alla Cremonese, rimarrà con i grigiorossi. Nelle ultime ore si era parlato di un possibile ritorno alla base per il ragazzo che sarebbe poi stato girato nuovamente in prestito al Pordenone, ma la società lombarda ha bloccato tutto.

Il presidente dell’è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli parlando, e confermando, della trattativa di mercato con ilriguardo il talentuoso centrocampista offensivo, 25enne, dei veneti che tanto piace agli azzurri,

“Mattia Zaccagni? Il calciatore interessa molto al Napoli, ne stiamo parlando ma a gennaio non si muove da Verona! Non faremo nulla fino a giugno”.

11:10 – Per poter sperare in un acquisto del Napoli nel mese di gennaio potrebbe non bastare l’eventuale addio di Malcuit – Parma su di lui – perché la cessione di Llorente, considerati i tempi di recupero di Osimhen, è in bilico. Il nuovo innesto, il terzino tanto atteso (i nomi sono sempre gli stessi, Emerson Palmieri e Firpo), quindi, potrebbe arrivare solo con una ulteriore cessione di uno fra Ghoulam e Lobotka (lo segue il Torino). Lo scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

10:50 – Il Napoli resta vigile su Mattia Zaccagni. Il talento dell’Hellas Verona intriga molto la dirigenza azzurra: si sta provando ad anticipare la concorrenza già a gennaio, quantomeno sull’accordo, ma le due società non hanno fretta di concludere. Resta una distanza non incolmabile tra i dieci dell’offerta e i quindici della richiesta e poi ci sarà comunque da attendere che arrivi giugno. O altrimenti, concluderla come nel gennaio scorso con Rrahmani: firma sul sul contratto, persino le visite mediche e l’ arrivederci poi alla nuova stagione. Ma adesso Giuntoli ha altro a cui pensare. Fonte: Corriere dello Sport.

10:30 – Arek Milik, considerati i tempi di crisi (Covid), sta capendo che potrebbe perdere ulteriormente dei mesi della sua carriera e, soprattutto, l’Europeo se dovesse continuare a tirare la corda con il Napoli. L’Atletico Madrid si sta rivolgendo altrove ma l’Olympique Marsiglia rientra tra le possibilità che vanno tenute in considerazione. E se l’OM dovesse fare un piccolo sforzo, allungarsi cioè oltre i dieci milioni di euro che sembrano la soglia attuale per concludere l’affare, a quel punto si potrebbe entrare nel vivo della trattativa: il Napoli chiede 15 milioni di euro, gli immancabili bonus possono sanare il gap e spingere verso un esito positivo. Fonte: Corriere dello Sport.

9:50 – Kieran Tierney, il suo nome in Inghilterra è stato accostato di nuovo al Napoli, dopo i precedenti della scorsa estate, e rientra tra quelli considerati da Cristiano Giuntoli per rinforzare il reparto. I mancini a disposizione non convincono. Gli altri sono noti da tempo: Emerson Palmieri del Chelsea e Junior Firpo del Barcellona. La preferenza al momento cade sull’esterno italiano. Tierney però è più giovane e potrebbe risultare per questo più appetibile agli occhi di Aurelio De Laurentiis. Fonte: Gazzetta.

9.30 Il Toro continua a puntare Lobotka. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli ha dato disponibilità per un prestito, con eventuale diritto di riscatto. Ma c’ è da convincere il giocatore: l’ ex Celta Vigo guadagna 1,8 milioni di euro a stagione e per ora non sembra ancora così convinto di sposare la causa granata, con la prospettiva di lottare per la salvezza.

9:00 –“Sotto il Vesuvio si registrano movimenti non solo in potenziale entrata ma anche in uscita. Potrebbe infatti salutare Nikola Maksimovic. Lo vuole subito il Liverpool“. Così Tuttosport ha rivelato questa mattina l’intenzione di Jurgen Klopp di portare in Inghilterra il difensore azzurro sin da ora, nonostante la scadenza del contratto. Seguiranno aggiornamenti.