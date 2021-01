Nicolò Schira, giornalista, ha spiegato attraverso un tweet la situazione legata a Milik. Gli agenti del calciatore nei prossimi giorni incontreranno il Ds della Juventus Fabio Paratici:

In settimana Paratici vedrà gli agenti di Arek #Milik. La #Juventus resta interessata all’attaccante polacco, che non rinnoverà il contratto col #Napoli e si libera a zero in estate. La punta chiede un quinquennale da €5M netti a stagione + premi. #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 11, 2021