Gazzetta – Terzino sinistro, un profilo giovane intriga ADL: tre nomi sulla lista

I terzini sinistri che ha a disposizione attualmente Gennaro Gattuso in rosa non lo convincono appieno. Tant’è vero che a Mario Rui e Ghoulam, il tecnico ha quasi sempre preferito un esterno destro, Elseid Hysaj. Giuntoli è a lavoro per cercare di rinforzare il reparto, già da gennaio, però, è molto complicato accaparrarsi ciò che si cerca per via della difficoltà nel cedere gli esuberi. Sulla lista dei desideri – che sia a gennaio o giugno – comunque, sono presenti tre profili. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

“È scozzese, mancino ed è cresciuto nelle giovanili del Celtic, proprio come Andy Robertson. Al di là delle suggestioni, Kieran Tierney è un prospetto interessante, che nelle ultime due stagioni si è ritagliato uno spazio di tutto rispetto all’Arsenal come esterno sinistro di difesa. Finora ha collezionato 22 presenze in tutte le competizioni in cui ha realizzato una rete e tre assist per i compagni. Classe 1997, il suo nome in Inghilterra è stato accostato di nuovo al Napoli, dopo i precedenti della scorsa estate, e rientra tra quelli considerati da Cristiano Giuntoli per rinforzare il reparto. I mancini a disposizione non convincono. Gli altri sono noti da tempo: Emerson Palmieri del Chelsea e Junior Firpo del Barcellona. La preferenza al momento cade sull’esterno italiano, punto fermo della Nazionale e che già conosce la Serie A per i suoi trascorsi a Roma. Un giocatore, insomma, che non avrebbe grandi difficoltà di adattamento. Tierney però è più giovane e potrebbe risultare per questo più appetibile agli occhi di Aurelio De Laurentiis“.