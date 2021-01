CdS – Milik, il polacco sta capendo che non deve tirare la corda: apertura alla cessione! I dettagli

L’arcaico mistero che avvolge Arek Milik pare non risolversi, anche se – considerati i tempi di crisi (Covid) – il polacco sta capendo che potrebbe perdere ulteriormente dei mesi della sua carriera e, soprattutto, l’Europeo se dovesse continuare a tirare la corda con il Napoli. A riguardo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive:

“Stavolta, pur senza che sia cambiato granché, s’avverte un’aria nuova o semmai la disponibilità a sedersi e a riflettere: l’Atletico Madrid si sta rivolgendo altrove ma l’Olympique Marsiglia rientra tra le possibilità che vanno tenute in considerazione. E se l’OM dovesse fare un piccolo sforzo, allungarsi cioè oltre i dieci milioni di euro che sembrano la soglia attuale per concludere l’affare, a quel punto si potrebbe entrare nel vivo della trattativa: il Napoli chiede 15 milioni di euro, gli immancabili bonus possono sanare il gap e spingere verso un esito positivo di una vicenda che va avanti da un bel po’ e che rischia di arrivare sino al 30 giugno, con esiti catastrofici per chiunque”.