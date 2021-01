MONDONAPOLI LIVE – Il Napoli vince ma con fatica! Commenti sul match, pagelle, top e flop e calciomercato! La sintesi della puntata di ieri sera…

Una diretta ricca di emozioni e molto coinvolgente quella andata in onda ieri su MondoNapoli live. I nostri esperti hanno commentato insieme a voi il post partita di Udinese-Napoli tramite i nostri social Facebook, YouTube e Twitch.

Si inizia subito con il commento della partita arricchito dall’analisi delle statistiche, pagelle e top e flop. Dalle statistiche si è potuto evincere la sterilità del possesso palla azzurro che ha finalizzato poco: 17 tiri dei quali solo 8 in porta. Altrettanti tiri sono stati concessi all’Udinese, ma Meret si è fatto trovare pronto per respingere le conclusioni dei giocatori bianconeri. Proprio per la sua prontezza, l’italiano, è risultato il top della partita. Nulla, il portiere, ha potuto sul gol, il quale è dovuto a un errore grave di Rrahmani che è stato il flop del match.

Poi si è passati al post-partita con relativo commento alle dichiarazioni di Gattuso su Rrahmani e sulla distrazione social dei giocatori, che secondo il mister influisce negativamente sul lavoro degli azzurri. Il tecnico calabrese si è detto dispiaciuto per aver sostituito il serbo all’avvio del secondo tempo e ha chiesto alla squadra di mettere energia solo sul lavoro. Una scusa un po’ brutta del mister quella dei social perchè ci sono tantissimi giocatori attivi sui social che sono anche modelli da seguire in campo.

Successivamente si è aperta una parentesi sulle responsabilità prese, e non, da Insigne come capitano, e l’influenza di questo fattore sul suo modo di giocare.

L’argomento che poi ha preso il centro del dibattito è la classifica che vedeva il Napoli quinto, divenuto sesto dopo la vittoria della Juventus con il Sassuolo. I nostri esperti hanno esaminato i futuri impegni e come potrebbe mutare la classifica dopo il recupero della partita che vede avversari gli azzurri e i bianconeri.

Dopo aver risposto ad alcuni commenti degli spettatori presenti, si è passato agli ultimi 2 argomenti, ovvero i giocatori in scadenza e i possibili colpi in entrata e in uscita. Sul primo tema si è parlato in particolare di Hysaj, Milik e Maksimovic incentrando il discorso sulla loro importanza in squadra e sul loro possibile futuro. Per quanto riguarda l’argomento di mercato invece si è parlato: come possibile colpo in entrata di Emerson, valutando le difficoltà della trattativa, e invece in uscita di Malcuit, che interessa alla Fiorentina.

Se vi siete persi la diretta, troverete qui tutto il materiale per riviverla passo dopo passo.

Ringraziamo, come di consueto, i nostri tre sponsor:

Pizzeria Miracoli in Via Miracoli 52, nel centro di Napoli.

You&Me Eventi

Via Udalrigo Masoni 28/30, info 3713790143

La Piazzetta in Piazzetta San Carlo All’Arena, 2 a Napoli. Info 081290368 o al 3298346074