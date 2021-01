Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali

Alle ore 15:00, il Napoli scenderà in campo alla Dacia Arena, dove affronterà un avversario ostico come l’Udinese di Luca Gotti; partita valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, che vede i partenopei al settimo posto (una giornata in meno) ed i friulani al tredicesimo. Di seguito le formazioni ufficiali:

UDINESE – Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, Arslan, Mandragora, Stryger-Larsen; De Paul, Pereyra; Lasagna. All: Gotti.

NAPOLI – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All: Gattuso.