La redazione di Sky Sport fa il punto sul calciomercato del Napoli, in entrata e in uscita: i nomi in evidenza sono due. In uscita Milik, in entrata Zaccagni. Questi gli ultimi aggiornamenti:

“Come ha detto Gattuso, per il momento Llorente resta a Napoli fino al recupero di Osimhen e Mertens. La telenovela per Milik continua: bisogna aspettare gli ultimi giorni di mercato per capire come va a finire. Magari ADL abbassa le pretese, che sono 15 milioni oppure 12 con il 25% sulla rivendita, e queste cifre spaventano tutti i club. Per ora ha spaventato il Marsiglia, il club che aveva preso più informazioni sul polacco”.

Infine, sulla situazione Zaccagni, questa è la situazione:

“Il Napoli lavora per Zaccagni, ma solo per giugno: il Napoli è molto interessato al calciatore, e i rapporti con il Verona sono ottimi. Se ne parlerà dopo la fine di gennaio, anche perché il giocatore vuole restare a Verona per guadagnarsi l’Europeo”.